Türkiye-Cebelitarık maçının oynanacağı stat açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile kritik maça çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, rakibiyle Başakşehir'in stadın karşı karşıya gelecek.

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A Milli Futbol Takımının 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Kasım ayında oynayacağı maçların stadyumları belli oldu.

Buna göre Türkiye, 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Cebelitarık ile İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu müsabakanın ardından milliler, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü saat 22.45’te Karadağ ile Podgorica Gradski Stadyumu’nda oynayacak.