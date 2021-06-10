Türkiye dengeleri bozmalı

Türkiye’nin yer aldığı A Grubu'nda ilginç bir güç dağılım bulunuyor. İtalya dışındaki iki takım, Galler ve İsviçre'nin gücü Türkiye'ye denk gözüküyor. Peki önümüz açık mı? Ay-Yıldızlıların, İtalya maçıyla gruba başlaması dezavantaj gibi gözükse de alınacak iyi bir sonuç ibreyi tamamen bize çevirebilir. Rakipleri kısaca tanıyalım…

İtalya, sanılanın aksine Avrupa Şampiyonaları'nda başarıya aç bir ülke. Tek şampiyonluklarını 1968'de kazandılar. Roberto Mancini, kariyerinin olgunluk dönemlerini yaşayan pek çok oyuncuyu tercih etti. Hedefleri şampiyonluktan başka bir şey değil. Hücumda Immobile canımızı sıkabilir. Elemelerde 10'da 10 yaptılar.

GALLER GENÇLEŞTİ

Galler, bir önceki turnuvada yarı final oynadı ancak o kadrodan şu anda sadece 6 futbolcu var. Değişen ve gençleşen Ejderler, Ada futbolunun karakteristiği dinamizm ve sertliği göstermeye çalışacak. Takımın lideri Gareth Bale olduğunu söylemek zor değil. Bale'ın sezonun sonunda form tuttuğunu unutmamak gerek.

LEJYONER TOPLULUĞU

İsviçre diğer direkt rakibimiz olacak. Mancini gibi teknik direktörleri Petkovic de Türkiye'yi yakından tanıyan (bir dönem Samsunspor'da çalıştı) bir isim. Kadroları Birleşmiş Millerler gibi; kökenleri 13 farklı ülkeye dayanan 16 oyuncuyla turnuvaya geldiler. Milli takımda iyi performanslar gösteren Xherdan Shaqiri bizi en çok zorlaması muhtemel oyuncu.