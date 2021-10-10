Türkiye, Dünya Kupası’na nasıl gider?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'e İstanbul'da puan kaptıran Türkiye, kalan maçlarda 3'te 3 yapıp Hollanda ve Norveç'in puan kayıplarını bekleyecek.

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Türkiye, Norveç beraberliğiyle ipleri tamamen rakiplerine teslim etti. Millilerin, kalan üç maçını kazanması halinde dahi Dünya Kupası vizesi alması çok zor. Takımımız, Hollanda ve Norveç'in puan kaybını bekleyecek. Son maçta Hollanda, Norveç'i yenerse grup ikinciliği şansı bize tekrar gelebilir. Ay-Yıldızlılar, nispeten kolay fikstüre giriyor ve 3'te 3 yapması zor değil. Bununla birlikte ilk maçlarda Letonya ve Karadağ'a ikişer puan kaptırdığımız da unutulmamalı.

KALAN MAÇLAR

Hollanda 16 Puan

11 Ekim – Cebelitarık

13 Kasım – Karadağ (D)

16 Kasım – Norveç

Norveç 14 Puan

11 Ekim – Karadağ

13 Kasım – Letonya

16 Kasım – Hollanda (D)

Türkiye 12 Puan