Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Taylan Antalyalı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir araya geldi

Özellikle son yıllarda başarılarıyla adından sıkça söz ettirmeye başlayan başarılı futbolcu Taylan Antalyalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Türkiye'nin dört bir yanındaki TEGV çocukları ile beraber kutluyor.

Sezon başından beri sosyal medya paylaşımlarında çeşitli illüstratörler ile çalışmaya başlayarak, yeni bir kimlik oluşturan Antalyalı, 23 Nisan'da paylaşımlarını İstanbul, Antalya, Ankara, Denizli, Giresun, Şanlıurfa ve Van'daki TEGV eğitim birimlerindeki çocuklara devrediyor. Proje kapsamında İstanbul, Antalya, Ankara, Denizli, Giresun, Şanlıurfa ve Van'dan çizdikleri resimler ile toplamda 27 çocuk hayallerindeki Taylan'ı resmederken, yazdıkları mektuplar ile Taylan Antalyalı ile paylaştılar.

21 Nisan günü Trabzonspor maçı öncesinde gelen çizimler arasından bir seçki ile projeyi duyuran Taylan Antalyalı, projenin devamında ise TEGV destekçisi olarak hem çocuklarımızın eğitim masraflarına katkıda bulunacak, hem de çocuklar ile beraber online bir buluşma gerçekleştirecek.

Taylan Antalyalı'nın desteklerini paylaştığı projeye siz de Tüm GSM operatörlerinden, TEGV yazıp 3353'e kısa mesaj göndererek Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na 20TL bağış yapabilirsiniz.