Türkiye Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Ermenistan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında karşı karşıya geliyor. Grupta lider konumda olan Türkiye, rakibi Ermenistan ile daha önce oynadığı 3 kez karşılaştı ve tamamında kazanan taraf oldu. Türkiye Ermenistan maçı saat 21.45’te başlayacak karşılaşma TRT 1 kanalında canlı yayın ekranlara gelecek.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir’de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir’de oynanacak zorlu mücadele ile A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 617. müsabakaya çıkacak. Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 19. maçını Ermenistan karşısında oynayacak.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Mert Müldür, Salih, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış.

Ermenistan: Cancarevic, Dashyan, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan, Tıknızyan, Iwu, Spertsyan, Briasco, Zelarayan, Ranos.

MİLLİLER 91 FARKLI ÜLKE İLE KARŞILAŞTI

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 337’si resmi, 279’u özel toplam 616 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 263’ü deplasmanda, 270’i evinde, 83’ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 839 gol attı, kalesinde 880 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 616 karşılaşmanın 533’ünü Avrupa, 33’ünü Asya, 24’ünü Afrika, 23’ünü Amerika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 616 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015’te Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014’te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

KUNTZ İLE 19. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 19. maçını Ermenistan karşısında oynayacak.

Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 43 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.