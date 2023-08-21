Türkiye Ermenistan maçının bilet fiyatları belli oldu
Türkiye ile Ermenistan arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçının öncelikli bilet satışı başladı.
Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 8 Eylül Cuma günü sahasında Ermenistan ile yapacağı müsabakanın öncelikli bilet satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Eskişehir Yeni Stadı’nda oynanacak D Grubu mücadelesinin bir gün sürecek öncelikli bilet satışından son 1 yıl içinde “Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi” olmuş kişilerin yararlanabileceği belirtildi. Karşılaşmanın genel bilet satışının ise yarın 17.00’de başlayacağı aktarıldı.
Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatlarının 200, 300 ve 400 lira olarak belirlendiği kaydedildi. (AA)