Türkiye EURO 2020 grubundan kimler var? İşte Türkiye’nin rakipleri…

Avrupa kıtasının milli takım futbol turnavası olan EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ile perdeyi açıyor. Birbirinde güçlü ekiplerin yer aldığı turnuvada Türkiye A grubu içerisinde boy gösterecek.
TÜRKİYE’NİN GRUBUNDA HANGİ TAKIMLAR VAR?
Türkiye EURO 2020’DE A grubu içerisinde yer alıyor. Türkiye turnuvanın grup mücadelesinde İtalya, Galler ve İsviçre ile karşılaşacak.
A GRUBU MAÇ TAKVİMİ
11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)