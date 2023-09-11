Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin formatını değiştiriyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası formatlarını değiştirmek için Hypercube firması ile iş birliği yaparak kulüp ve taraftarlar için anketler düzenliyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbol liglerinin ve Türkiye Kupası’nın formatında değişiklik yapılması için bir çalışma başlattığını duyurdu.

TFF’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA Şampiyonlar Ligi, Hollanda ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen Hypercube firması ile yaptığı iş birliği protokolü çerçevesinde format yapısını belirlemek için planlanan anketler kulüp ve taraftarlara açıldı.” denildi.

Federasyon, bu çalışma ve anket değerlendirmelerinin ardından Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nın format yapısının gözden geçirileceğini belirtti.

Bu değişikliklerin, Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunması ve rekabetin arttırılması amacıyla yapılacağı düşünülüyor.