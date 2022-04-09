Türkiye Futbol Federasyonu’ndan, Jaap Uilenberg’e cevap

Türkiye Futbol Federasyonu, Jaap Uilenberg'e bir cevap açıklaması yayınladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yayımlayarak Merkez Hakem Kurulu’na yaptığı eğitim danışmanlığı görevinden istifa eden Jaap Uilenberg’e cevap verdi.

İşte TFF’nin açıklaması:

“Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde Merkez Hakem Kurulu'na eğitim danışmanlığı yapan Sn. Jaap Uilenberg'in kamuoyuna yansıyan talihsiz ifadeleri nedeniyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK'yı hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Sn. Uilenberg'in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik “kara sayfa”, “delice” ve “tehlikeli” gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur. Yıllarca içinde bulunduğu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor ve açıkça iç işlerimize müdahil olma girişimini de şiddetle kınıyoruz.

TFF ile olan sözleşmesinin 31.05.2022 tarihinde sonlanacak olması ve bu tarihten sonra kendisi ile göreve devam edilmeyeceğini bilmesine rağmen farklı bir algı yaratma çabası ile gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur. Sn. Uilenberg'in hakemlerimiz üzerinde baskı ve kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturma çabasını dikkatlice izliyor, yıllarca TFF'de ücreti karşılığında çalışan Sn. Uilenberg'in mesleki etik kuralları gereğince davranmasını kendisine hatırlatıyoruz.”

Jaap Uilenberg ne demişti?

Yazılı açıklamayla istifa kararını duyuran Uilenberg, “Ben bu Merkez Hakem Kuruluna ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı’na güvenemem, destekleyemem. Çalışma yöntemleri adil ve dürüst değil, tüm hakemler için çok tehlikeli, liste içinde kalmış hakemler de dahil. Devam ederlerse, daha fazla zarar verebilirler. Bugünden itibaren bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile iş birliğimi sonlandırıyorum.” ifadelerini kullandı.

“TFF’ye geçirdiğim bu harika zaman için teşekkür ederim.” diyen Jaap Uilenberg, “TFF’ye her şeyin en iyisini diliyorum, 2010 yılından beri, 3 sene ara verdim. Türkiye benim ‘İkinci vatanım’ oldu, çok iyi insanlarla çalıştım ve harika misafirperverlik gördüm. Sevgili hakemler, sizlerle bu kadar uzun süre çalışmak benim için gurur oldu. Sizlere her şeyin en iyisini diliyorum, sağlıkla kalın, ailenizle beraber iyi bir gelecek dilerim. En iyi dileklerimle.” diye görüş belirtti.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesi ve Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus’un da aralarında bulunduğu çok sayıda tecrübeli hakeme görev verilmeyeceği kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Uilenberg, şu görüşleri paylaştı:

“Sevgili hakemler, 8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak. 2022 Dünya Kupası’na aday hakem ile beraber birçok hakemi uzaklaştırmak, adil olmayan ve inanılmaz bir karardı. Ülkemde ve Avrupa’nın birçok ülkesinde çok uzun zamandır hakemlik işinin içindeyim, şimdiye kadar hiç böyle bir karar görmedim. Bu kararın alındığı gün Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya da böyle bir kararı, birçok hakemin kariyerini gerçek olgular ve açıklamalar olmadan öldüren bir kararı desteklemeyeceğimi söyledim.”

TFF Tahkim Kurulunun, MHK’nin hakemlerle ilgili aldığı kararı bozmasına sevindiğini aktaran Uilenberg, şunları kaydetti:

“Futbol Federasyonu Başkanına da 2 kez e-posta atıp, Cüneyt Çakır’ın, ki 12 yıldır TFF’nin en iyi reklamlarından biri olan hakeminin kariyerini böyle bitirmenin saygısız bir karar olduğunu belirttim. 8 Mart tarihinden bugüne kadar umudum, Türkiye Futbol Federasyonundaki akil insanların müdahil olması ve bu delice kararı iptal etmeleriydi. Tahkim Kurulunun adil, bilgili ve güçlü bir şekilde tek doğru kararı alarak hakemlerin ve gözlemcilerin lehine karar vermesinden çok mutlu oldum. Merkez Hakem Kurulunun kararı ise bağımsız bir kurul olan Tahkim Kurulunun kararına uymanın gerekli olmadığı yönünde oldu. TFF’nin yönetim kurulu ise MHK’nin bu yaklaşımını inanılmaz bir şekilde kabul ediyor.”