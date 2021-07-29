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Türkiye Futbol Federasyonu’nun fidan projesine tepki

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıkladığı 'TFF Ormanı Projesi'ne sosyal medyada tepki geldi. Sarı kart ve kırmızı kartla sınırlandırılan bağış yetersiz görülünce projeye eleştiri yağdı.

Güncellenme: 21:35, 29/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Türkiye Futbol Federasyonu’nun fidan projesine tepki

Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe gelen yangın haberleri ülkenin gündemine otururken TFF’de çok tartışılan ve tepki gösterilen bir proje hayata geçirildi. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu sezon görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart içinse 5 adet fidan dikerek TFF Orman Projesi’ni hayata geçireceğini belirtti.

SARI KART VE KIRMIZI KART SINIRLANDIRMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

TFF’nin açıkladığı proje sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Fidan bağışının sarı kart ve kırmızı kartlarla sınırlandırılması tepkilere yol açarken projenin fidan sayısı olarak yeterli olmayacağı görüşü hakim oldu.

Geçtiğimiz sezon sadece Süper Lig’de 1.712 sarı kart, 121 kırmızı kart görüldü. TFF’nin projesine göre bu rakamlar 2.317 adet fidana denk geliyor. Tüm ligler için bu rakam ortalama olarak görüldüğünde toplamda bir sezonda (5 lig) 11.585 gibi bir sayı ortaya çıkıyor. Bu sayı da hem maliyet olarak hem de fidan sayısı olarak beklentinin çok çok uzağında kalıyor.

FEDERASYONU TOPA TUTTULAR

Projenin açıklanmasının ardından yapılan hesaplar sonrası ortaya çıkan rakamlar nedeniyle TFF’ye yoğun tepki ve eleştiri geldi. Fidan bağışının farklı bir yöntemle gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünenler özellikle Twitter’da federasyonu yorumlarla topa tuttu.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin geleceğine nefes olması için zarar gören ormanlarımızı yeşertmeyi, tabiatı korumayı ve Türkiye’nin güzelliklerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında fidan dikilecek alanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecektir. TFF olarak son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiriz. Söndürme çalışmalarına katılan görevli, personel ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunar, yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz.”

İŞTE TWİTTER’DA TFF’NİN FİDAN BAĞIŞI PROJESİNE VERİLEN BAZI TEPKİLER:

  • Düşünce güzel olmasına güzel ama gel gör ki sizin kadar güvensiz bir kurum yaptığı için insanlar fikir üretiyor. Herkes bi yorum çıkarmış bende diyeyim. Bu sene de boş beleş kartlar hava da uçuşacak.. Ayrıca ağaç dikmek bir ceza bedeli olmamalı bir sorumluluk olmalı..!
  • Her hatalı hakem kararı için diksenize, memlekete ormanlık alan lazım.
  • Gol başına bilmem kaç tane, asist başına bilmem kaç tane deseydiniz keşke. ya abi yuvarlak masada oturuyorsunuz toplantılar yapıyorsunuz bu kararı nasıl alıyorsunuz ne konuşuluyor orada vallahi çok merak ediyorum. nasıl saçmalasak diye toplantı yapsanız bu kadar olur.
  • Kart sayısının ölçüt alınması çok saçma. Ayrıca kart başına 1-5 değil de 10-50 falan yapmanız lazım fidanların maliyeti ne ki zaten 5 tl falan. Hasarları kapamak için herkesin daha özverili olması gerek
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Yayınlanma Tarihi:21:15,