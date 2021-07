Türkiye Futbol Federasyonu’nun fidan projesine tepki

Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe gelen yangın haberleri ülkenin gündemine otururken TFF’de çok tartışılan ve tepki gösterilen bir proje hayata geçirildi. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu sezon görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart içinse 5 adet fidan dikerek TFF Orman Projesi’ni hayata geçireceğini belirtti.

TFF’nin açıkladığı proje sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Fidan bağışının sarı kart ve kırmızı kartlarla sınırlandırılması tepkilere yol açarken projenin fidan sayısı olarak yeterli olmayacağı görüşü hakim oldu.

Geçtiğimiz sezon sadece Süper Lig’de 1.712 sarı kart, 121 kırmızı kart görüldü. TFF’nin projesine göre bu rakamlar 2.317 adet fidana denk geliyor. Tüm ligler için bu rakam ortalama olarak görüldüğünde toplamda bir sezonda (5 lig) 11.585 gibi bir sayı ortaya çıkıyor. Bu sayı da hem maliyet olarak hem de fidan sayısı olarak beklentinin çok çok uzağında kalıyor.

Projenin açıklanmasının ardından yapılan hesaplar sonrası ortaya çıkan rakamlar nedeniyle TFF’ye yoğun tepki ve eleştiri geldi. Fidan bağışının farklı bir yöntemle gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünenler özellikle Twitter’da federasyonu yorumlarla topa tuttu.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin geleceğine nefes olması için zarar gören ormanlarımızı yeşertmeyi, tabiatı korumayı ve Türkiye’nin güzelliklerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında fidan dikilecek alanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecektir. TFF olarak son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiriz. Söndürme çalışmalarına katılan görevli, personel ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunar, yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz.”

Her gol ve asist, her başarılı kurtarış, her top çalma, korner ve taç falan gibi istatistikler üzerinden düşünülseydi daha mantıklı olmaz mıydı?

— Dr. Ali Aksöz (@AliAksoz) July 29, 2021