Türkiye Galatasaray Beşiktaş derbisine kilitlendi

Tarihin en yoğun sezonunda artık final virajına girildi. Tüm maçların aynı gün ve saatte oynanacağı 40. haftanın en önemli kapışması ise Galatasaray ile Beşiktaş arasında olacak. Klasik bir derbiden öte bu mücadelede şampiyon da belli olabilir. Beşiktaş, kendi maçını kazanması, Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Galatasaray, umutlarını son iki haftaya taşımak adına kazanmalı, ikili averajı da eline geçirmek için en az üç fark yapmalı.

Sarı-kırmızılılarda tek eksik Etebo… Arda ceza sınırında. Aboubakar, N'Koudou, Cenk, Oğuzhan, Mensah ve Hasic'ten faydalanamayacak siyah-beyazlılarda ise Larin, Atiba, Dorukhan ile Ljajic, kart cezası sınırında. İki takımın form durumu birbirine yakın…

Galatasaray, son 6 maçını yitirmedi ancak evindeki son 5 mücadelenin birini kazanabildi. Son 7 maçında yenilmeyen Kartal son 4 deplasman sınavında 5 puan kaybetti. İlk yarıdaki derbiyi Beşiktaş, Josef ve N'Koudou'nun golleriyle 2-0 galip tamamlamıştı.

GEDSON SİFTAH ARIYOR

Süper Lig kariyerinde golü bulunmayan Gedson Fernandes, ligin son derbisinde şanssızlığını kırmak istiyor. Son haftalarda form tutan Portekizli, Türkiye'deki tek golünü kupada Alanya'ya kaydetti.

JOSEF’İN AKLI DERBİDE

Hem Fenerbahçe de hem de Beşiktaş'ta Galatasaray filelerini havalandıran Josef de Souza, yine öne çıkmak istiyor. Onun gol attığı iki derdibe de takımları galibiyete uzanan taraf olmuştu.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Fernandes, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Falcao

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Gökhan Töre