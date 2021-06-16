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Türkiye Galler karşısında kader maçına çıkıyor! Kaybetmek yasak…

Turnuvaya puansız başlayan ‘Bizim Çocuklar’ hem gruptan çıkma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak için ter dökecek. Muhtemel mağlubiyet turu mucizeye bırakmak demek.

Yasin YILDIRIM
Güncellenme: 09:31, 16/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Türkiye Galler karşısında kader maçına çıkıyor! Kaybetmek yasak…

AVRUPA Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) 3-0'lık İtalya yenilgisi ile başlayan A Milli Futbol Takımımız, A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Galler ile karşı karşıya gelecek. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem üçlüsü yönetecek. Sıfır puan ve eksi 3 averajla sahaya çıkacak Ay-Yıldızlılar için maç, hayati önem taşıyor.

EN KÖTÜ BERABERLİK

1 puanlı ‘Ada' temsilcisi önünde alınacak yenilgi, gruptan çıkma şansının mucizelere kalması anlamına geliyor. Seyirci desteğini arkasına alacak Milliler ilk 3 iddiasını sürdürebilmek için maçtan en kötü beraberlik çıkarmaya çalışacak. Günün diğer maçında ise İtalya, 22.00'de Roma'da İsviçre'yi ağırlayacak. Karşılaşmayı Gök Mavililer'in kazanması, Ay-Yıldızlılar'a gruptan çıkma yolunda avantaj sağlayacak.

TRİBÜNDE 32 BİN TARAFTAR

68 bin kapasiteli Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, pandemi kurallarını yerine getiren 32 bin taraftar izleyecek. Kara sınırları kapalı olan Azerbaycan'a hava yoluyla, aşı kartı veya Covid-19'un atlatıldığına dair belge ibrazı yapan Türk ve Rus vatandaşları girebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte maçı tribünde izleyecek.

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11’DE 2 DEĞİŞİKLİK

TEKNiK Direktör Şenol Güneş, İtalya maçının ilk onbirinden 2 oyuncuyu değiştirmeyi planlıyor. Stoperde Merih Demiral'ın yerine Kaan Ayhan, hücum hattında da Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder oynayacak. Güneş'in 4-2-3-1 dizilişini tercih etmesi bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:09:28,