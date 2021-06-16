Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020’de 2. maç…

Avrupa Şampiyonası’nda erken havlu atmak istemeyen ay yıldızlılar gruptan çıkabilmek için kalan iki maçta alacağı skorlarla üst tura çıkmanın hesaplarını yapacak. A Grubu’nda oynanacak Galler-İsviçre maçı bizim kaderimiz için de önemli. Bu maçtan çıkacak olası bir beraberlik Türkiye’nin elini güçlendirecek.

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlayacak. Karşılaşma TRT 1'in internet sitesi aracılığıyla da izlenebilecek.

TÜRKİYE GALLER MUHTEMEL İLK 11

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan Ayhan, Çağlar, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell (Ampadu), Allen, Ramsey, James, Bale, Moore

PUAN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bakü’de 16 Haziran Çarşamba günü oynayacağımız Galler maçında tek hedefi 3 puan olması gereken Türkiye için olası bir puan kaybı işleri çok çok zora sokabilir. Kalan iki maçta toplanacak 6 puan üst tur için çok büyük avantaj olacak çünkü şampiyonada en iyi dört grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. Bu yüzden her bir puan ve golün çok büyük önem arz ediyor.

SON MAÇA KAFA KAFA GİRİLİRSE NE OLUR?

Turnuvanın grup aşamasının son maçında aynı puana sahip iki takımın karşı karşıya gelmesi ve bu maçın da beraberlikle bitmesi halinde bir sonraki tura çıkacak taraf penaltılarla belirleniyor. Bu senaryo henüz hiçbir büyük turnuvada gerçekleşmedi. Ancak EURO 2008’de bu senaryoya çok yaklaşıldı.