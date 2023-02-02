Türkiye-Galler maçının oynanacağı şehir belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Galler karşılaşmasının oynanacağı stadyum belirlendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki Galler karşılaşmasının 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.

Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Millî Takımı’nın resmî bir maçına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden Ay-Yıldızlı ekibi ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun’da oynanmasını kararlaştırdı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Galler müsabakası, saat 21.45’te başlayacak” ifadeleri yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, daha önce Samsun’da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna’yı 3-2 mağlup etmiş ve bu karşılaşma Galler ile A Milli düzeyde yapılan ilk mücadele olarak kayıtlara geçmişti.