Türkiye-Galler maçının son anlarında saha karıştı

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler’e 2-0 yenilen A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya devam etme yolunda büyük bir kayıp yaşarken maçın son anlarında tatsız görüntüler yaşandı.

Karşılaşmanın uzatma anlarında kendi ceza sahası içinde yerde kalan Galler oyuncusu sonrasında hakem faulü tespit etti. Milli forvet Burak Yılmaz ise, yerde yatan Galli futbolcuya tepki gösterinde ortalık bir anda karıştı.

Galli futbolcular Burak Yılmaz’ı iterek yere düşürünce A Milli Futbol Takımı’ndaki diğer futbolcular da olaya dahil oldu. İki ülke oyuncuları arasındaki itiş-kakış kısa bir süre sürdükten sonra sona erdi.

Yaşanan tartışmalardan sonra Galler’de Chris Mepham ve Ben Davies’in yanı sıra milli takımımızda Burak Yılmaz sarı kart ile cezalandırıldı.