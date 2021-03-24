Türkiye-Hollanda… Dünyaya göster gücünü

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki maceramız bugün zorlu Hollanda maçıyla start alıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de grupta en güçlü rakibimiz olarak görünen ‘Portakallar’ı konuk edecek. A Milli Takım Hollanda ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 587. maçına çıkacak. Milliler, 313'ü resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 kez galip geldi.

İki ülke bugüne kadar 12 kez rakip olurken, millilerin 3, Hollanda'nın da 5 galibiyeti var. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. En son 2016'da Konya'da konuk ettiğimiz Hollanda'yı 3-0 yenip 18 yıllık hasreti bitirmiştik.

RAKİPTE TANIDIK YÜZLER

Milliler, 2021 yılındaki ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak. Kritik karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

Ay-Yıldızlılar son karşılaşmasını 18 Kasım 2020'de deplasmanda Macaristan ile oynamış ve 2-0 kaybetmişti. Hollanda Teknik Direktörü Frank De Boer, futbolculuk döneminde 2003-2004 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

Aday kadroda Ryan Babel de yer alıyor.

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak

Hollanda: Cillesen, Dumfries, De Light, Blind, Wijndal, Klaassen, Frankie de Jong, Berghuis, Wijnaldum, Depay, Luuk de Jong