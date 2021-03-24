Türkiye Hollanda maçı ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri heyecanı başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye Hollanda, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. İki ülke bugüne kadar 12 kez rakip olurken, millilerin 3, Hollanda’nın da 5 galibiyeti var. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. En son 2016’da Konya’da konuk ettiğimiz Hollanda’yı 3-0 yenip 18 yıllık hasreti bitirmiştik.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye Hollanda maçı 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.

TÜRKİYE HOLLANDA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak

Hollanda: Cillesen, Dumfries, De Light, Blind, Wijndal, Klaassen, Frankie de Jong, Berghuis, Wijnaldum, Depay, Luuk de Jong

İRFAN CAN VE NAZIM KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takımımızda kritik Hollanda maçı öncesinde 2 sakatlık haberi geldi. İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, “A Milli Takımı'mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı” ifadeleri kullanıldı.