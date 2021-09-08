Türkiye Hollanda’da dağıldı! 34 yıl sonra aynı facia

Hollanda deplasmanında tarihi bir hezimete uğrayan Türkiye, yıllar sonra bir ilki yaşadı.

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Türkiye A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda’ya 6-1 mağlup oldu.

Türkiye, ilk maçta 4-2 yendiği Hollanda'ya dün 6-1 yenilirken kendi adına tarihi tersten yazdı. Milliler, Ekim 1987'deki 8-0'lık İngiltere maçından bu yana ilk kez bir karşılaşmada 6 gol yedi. Ay-Yıldızlılar en son resmi bir maçı 5 farkla kaybettiğinde ise yıl 1990, skor 5-0 ve rakip İrlanda Cumhuriyeti’ydi…

Ayrıca Hollanda karşısında maçın ilk devresinde sahada ezilen A Milli Takım, 16 yıl sonra bir maçın ilk yarısında kalesinde 3 gol gördü. Ay-Yıldızlı ekip, 17 Ağustos 2005'te Bulgaristan deplasmanında ilk devreyi kalesinde 3 gol görüp kapatmıştı.

Savunmamız yol geçen hanı

Milli Takım tarihinin en kötü futbollarından birisine tanıklık ederken savunma hattımızın performansı dev bir hayal kırıklığı oldu.

İlk devrede 3 gol bulan Hollanda, ikinci yarıda da ağlarımızı buldu. Depay'ın müthiş performansı ve arkadaşlarını savunmak yerine sadece izledik. Kaan, Çağlar, Merih, Mert ve oyuna ikinci devre giren Ozan Kabak, hayal kırıklığı yarattı. Portakallar, 4-0'lık skoru yakalarken 6 isabetli şut atmıştı. Toplamda ise 12 isabetli şutun 6'sı golle sonuçlandı.

Uğurcan Çakır çare olamadı

2-2 sona eren Karadağ maçının ardından Altay'dan formayı devralan kaleci Uğurcan, Hollanda'ya karşı kötü bir performans sergiledi. Kritik bir kurtarışa imza atamayan ve kalesinde 6 gol gören genç eldiven, performans olarak kötü bir gece yaşadı.