Türkiye, Hollanda’ya karşı bir ilki yaşadı!

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında sahasında karşılaştığı Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Milliler rakibiyle oynadığı müsabakalarda ilk kez 4 gol atma başarısı gösterdi.

İki ülke bu maçla birlikte 9'ü resmi, 4'ü özel olmak üzere toplamda 13. karşılaşmasını yaptı. Sahadan galip ayrılan ay-yıldızlılar Hollanda'ya karşı 4. zaferini elde etti. Diğer müsabakalarda Hollanda 5 kez kazanırken, 4 maç ise berabere sona erdi.

Milliler Hollanda’ya karşı 13 gol kaydederken, kalesinde 15 gol gördü.

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HOLLANDA’YA KARŞI SON 3 MAÇTA 2. GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ile maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşılaştı ve sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu mücadele ile Milliler rakibine karşı son maçlardaki üstünlüğünü sürdürdü. Ay-yıldızlılar bu müsabakayla birlikte Hollanda ile oynadığı 3 karşılaşmada 2. galibiyetini elde etti. 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Türkiye ile Hollanda arasında oynanan son 3 karşılaşma şöyle:

24.03.2021 Türkiye: 4 – Hollanda: 2 (2022 Dünya Kupası Grup Eleme)

06.09.2015 Türkiye: 3 – Hollanda: 0 (2016 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme)

28.03.2015 Hollanda: 1 – Türkiye: 1 (2016 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme)

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