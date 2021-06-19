Türkiye-İsviçre maçına bir gün kaldı… Bu ayıbı temizleyin!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) sürpriz takımı olarak gösterilen Türkiye, iki maçlık performansıyla turnuvanın en kötüsü olmayı başardı. Gol atamayan, -5 averajdaki Ay-Yıldızlılar, yarınki İsviçre maçı öncesinde gruptan çıkabilmek için hem büyük bir mucize kovalayacak hem de kaybettiği imajını bir parça da olsa düzeltmek için uğraşacak.

HEDEF FARKLI GALİBYET

EURO 2020'ye 3-0'lık İtalya mağlubiyetiyle başlayan ve ardından Bakü'de Galler'e 2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ın gruptan çıkması için, birçok hesap mevcut ancak ilk olarak mutlak galibiyet. Grupta puanı ve golü bulunmayan Ay-Yıldızlılar, İsviçre karşısında farklı bir galibiyet alarak averajını düzeltmek zorunda. Bunun yanı sıra, diğer gruplarda oynanacak olan karşılaşmaların sonuçları da durumu yakından etkileyecek.

GRUPTAN ÇIKMA HESAPLARI

B Grubu'nda Rusya'nın ve Finlandiya'nın 3 puanı bulunuyor. Belçika, Finlandiya karşısında 3 farklı bir galibiyet alırsa, averajı -3 olacak. Rusya-Danimarka karşılaşmasının sonucu da grupta 3. olan takımı belirleyecek.

C Grubu'nda Hollanda grupta çıktı. 3'er puanı bulunan Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Bu takımlardan birisi 2 ya da daha farklı kazanırsa bir ekibin averajı -2 ya da daha fazla olacak.

D Grubu'nda Çekya ve İngiltere'nin 4'er puanı var. Hırvatistan ve İskoçya 1 puana sahip. 1 puanlı 2 takım karşı karşıya gelecek. Beraberlik durumunda 2 takım da en iyi 3.'lerden birisi olamaz.

E Grubu'nda İsveç 4, Slovakya 3 puanda. İspanya ile Polonya 1'er maç oynadı ve bugün karşı karşıya gelecek. İspanya'nın kazanması halinde Slovakya grupta 3 puanla 3. sıraya gerileyecek ve son maçları İspanya ile. Slovakya'nın 0 averajı bulunuyor. İspanya karşısında farklı kaybetmeleri durumunda averajları düşecek.

F Grubu'nda henüz ilk maçlar tamamlandı. Fransa ve Portekiz 3 puanda. Almanya ve Macaristan'ın puanı yok. İkinci maçlar tamamlandığında, gruptaki tablo netleşecek.

BAKÜ'YÜ DE KAHRETTİK

Türkiye’yi bağrına basan ve büyük destek olan Azerbaycan ve Bakü'deki milyonlar bu sevginin karşılığını alamadı. Şehrin dört bir yanı Türk ve Azeri bayrakları ile donatıldı, sokaklar ve Bakü Olimpiyat Stadı Türkiye tezahüratlarıyla inliyor. Galler maçında üzdünüz, bari İsviçre maçıyla bu sevgiye karşılık verin. Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarınızı da daha fazla kahretmeyin.

DEĞERİNİZİ DÜŞÜRMEYİN

Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı gibi transferin gözdesi konumundaki futbolcularımızın değeri düştü. Uğurcan, Ozan Tufan, İrfan Can gibi Avrupa'ya gitmesi muhtemel isimler de performansları ya da süre alamamaları yüzünden kendini gösteremedi. Türkiye maçlarını izleyen kulüp temsilcisi ve scout ekipleri transferlerden vazgeçti.

TARİHİ TERSTEN YAZMAYIN

Beşinci kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösteren Türkiye, ilk kez katıldığı 1996 yılındaki turnuvada sergilediği 0 gol, 0 puan ve -5 averajlı kötü performansı geride bırakma tehlikesi ile karşı karşıya. İsviçre'ye yenilmemiz halinde 0 puan ve en az -6 averajla tarihi tersten yazacağız.