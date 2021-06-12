Türkiye-İtalya maçı dış basında: ‘Mamma mia, İtalyanlar güçlü’

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı’nda dün oynanan karşılaşmada İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İngiliz, Alman ve İtalyan gazeteleri, İtalya Milli Takımı’nın baskılı bir oyunla Türkiye’ye mağlup ettiğini ifade etti.

Dış basında Türkiye-İtalya maçının yansımaları şu şekilde:

CNN SPORTS: ÜSTÜN PERFORMANS

CNN Sports haberinde, ev sahibi İtalya’nın Türkiye’ye karşı baskın bir futbol sergileyerek 3-0’lık galibiyet elde ettiğini ifade etti. Roma’daki önemli gecede İtalya Milli Takımı’nın rakibinin birkaç fersah üzerinde performans sergilediğini okuyucularına duyuran CNN Sports, Merih Demiral’ın kendi kalesine attığı gol, Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne’nin vuruşlarının İtalya’ya hak edilmiş bir zafer kazandırdığını belirtti.

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BBC SPORTS: İTALYA İÇİN MÜKEMMEL BİR GECE

BBC Sports, maçın açılışında ünlü tenor Andrea Bocelli’nin İtalyan operası Nessun Dorma’yı seslendirmesine atıfta bulunarak, İtalya’nın savunma bloğuna övgüde bulundu. İtalya ekibinin formda olduğunu ifade eden BBC Sports, ilk kez bir Euro maçında üç gol attıklarını belirtti.

THE GUARDIAN: İTALYA, BASKIN OYUNLA GALİP GELDİ

İngiliz gazetesi The Guardian, Turnuvanın favorileri arasında yer alan İtalya’nın 16 bin taraftarın önünde sabırlı bir oyun sergileyerek 3 gol kaydettiklerini bildirdi. Daily Mail Gazetesi, İtalya, Türkiye’yi kolaylıkla mağlup ederek şampiyonaya harika bir başlangıç yaptı. Manci’nin takımı oyunun savunmasını kilit yaparak, maçı domine etti. Merih Demiral’ın kendi kalesine attığı golden sonra Immobile, takımının ikinci golünü kaydetti. İtalya, düzensiz Türkiye’ye karşı baskı uyguladı. Sonrasında Lorenzo Insigne’nin muhteşem golü ile maçın skoru belirlendi.

BILD: MAMMA MİA, İTALYANLAR GÜÇLÜ!

Almanya’nın Bild Gazetesi, “İtalya, Türkiye’yi 3-0 yenerek harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Şampiyonası’nda hak edilmiş bir zafer oldu. Mancini’nin öğrencilerinin oyunu kontrol altında tuttuğunu belirterek, futbolcuların sabırlı olduklarını ve harika iş çıkardıklarını, seyircinin İtalya ekibine yardımcı olduğunu söyledi.

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STERN: İTALYA, TÜRKİYE’YE ŞANS TANIMADI

Almanya’nın Stern Gazetesi, “İtalya Milli Takımı’nın büyük başarısı. Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçında İtalyanlar, Türkiye’ye karşı 3-0’lık galibiyet elde etti. Zafer asla tehlikede değildi.”

LA GAZZETTA DELLO SPORT: MAVİ GÖSTERİ!

İtalya’nın önde gelen spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, 3-0’lık galibiyeti, “Mavi gösteri” manşetiyle okuyucularına duyurdu. Gazete, Merih Demiral’in kendi kalesine attığı golün ardından Immobile ve Insigne ile sahadan 3 – 0 galip ayrıldığına vurgu yaptı.

LA STAMPA: IMMOBILE İLK GECEYİ AYDINLATTI

İtalya’nın önde gelen gazetesi La Stampa, Immobile’nin oyununa dikkat çekerek, şampiyonın ilk gecesini aydınlattığını ifade etti. Immobile’nin ilk golü attıktan sonra yaptığı asistle Insigne’nin golüne katkı sağladığını belirten La Stampa, İtalyan ekibin mücadelede sakinliğini koruyarak, rakiplerini felç ettiğini belirtti.