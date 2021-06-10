Türkiye, İtalya maçı için geri sayıma geçti! Emre Belözoğlu sürprizi…

EURO 2020’nin açılış maçında, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Eski milli futbolcu Emre Belözoğlu ve TFF yöneticileri de takip etti.

İstasyon ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya maçının taktiği üzerinde duruldu. A Milli Futbol Takımı, EURO 2020’nin açılış karşılaşmasında, Roma Olimpiyat Stadı’nda yarın TSİ 22.00’de İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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DİĞER İKİ MAÇ BAKÜ’DE

Milli Takımımız, 16’ncısı düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerine beşinci kez katılıyor. 24 takımın yer aldığı finallerde takımlar dörderli altı grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada bitirecek 12 takımın yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarının ardından diğer turlarda eleme sistemi uygulanacak. 11 farklı şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyona 11 Temmuz’da Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Millî Takımımız, 16 Haziran’daki Galler ve 20 Haziran’daki İsviçre maçlarını ise kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Olimpiyat Stadı’nda oynayacak.

İTALYA’YI TANIYALIM

A Milli Takımımız, İtalya karşılaşmasıyla 593. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 316’sı resmi, 276’sı özel 592 maçta biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı, 142 defa berabere kaldı, 224 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 789 gol atarken, kalesinde 843 gol gördü. Bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 592 karşılaşmanın 509’unu Avrupa, 33’ünü Asya, 23’ünü Amerika, 24’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.