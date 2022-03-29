Türkiye-İtalya maçı muhtemel 11’ler

Türkiye, hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu İtalya'yı konuk ediyor. 2022 Dünya Kupası’na katılamayıp hayal kırıklığı yaşatan iki ülke Konya’da karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, Gök Mavililer’i tarihinde ilk kez mağlup etmeye çalışacak.

Sozcu.com.tr

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Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını, Avrupa Elemeleri playoff yarı final karşılaşmasında Portekiz'e 3-1 yenilerek kaybeden Türkiye, bugün saat 21.45'te İtalya'yı hazırlık maçında konuk edecek.

Konya'da oynanacak mücadelede Ay-Yıldızlılar, evinde Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olarak play-off'u geçemeyen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Gök Mavililer ile prestij maçına çıkacak. Moralsiz iki takımın maçı Türkiye açısından büyük bir prestij anlamı taşıyor. Daha önce İtalya ile oynadığı 14 maçın 10'unda sahadan mağlup ayrılıp 4 beraberlik alan Ay-Yıldızlılar, son Avrupa şampiyonu unvanlı rakibini devirip tarihte bir ilki başarmaya çalışacak.

Bir kez daha 3'lü savunmayla sahada olması beklenen millilerde hafif sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı.

Muhtemel 11’ler

Türkiye : Altay, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Cengiz, Kerem, Enes.

: Altay, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Cengiz, Kerem, Enes. İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Bastoni, Emerson, Barella, Tonali, Locatelli, Pellegrini, Zaniolo, Belotti.

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