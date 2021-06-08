Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 ne zaman başlıyor?

Tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösterecek Türkiye A Milli futbol takımı EURO 2020 açılış maçında İtalya karşısında boy gösterecek. Turnuvaya ilk kez 1996’da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000’de çeyrek final, 2008’de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016’daki son şampiyonada gruptan çıkamadı.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu’nda İtalya ile Türkiye karşılaşacak. Türkiye ile İtalya karşılaşması 11 Haziran günü saat 22:00’de başlayacak. Maç TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turnuvada A Grubu’nda mücadele edecek Türkiye, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’de Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.

A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)