Türkiye Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Japonya hazırlık maçı için 21 yıl sonra karşı karşıya geliyor. Türkiye Japonya maçı TSİ 15.20'de başlayacak, mücadele TRT 1 kanalında yayınlanacak. Türkiye ile Japonya arasındaki son maç 2002 Dünya Kupası'nda oynanmış, A Milli Takım son 16 turu mücadelesini 1-0 kazanarak Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmıştı.

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Hazırlık maçında Belçika’da Japonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 618. müsabakaya çıkacak. Üçüncü kez rakip olacak Türkiye ve Japonya arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası’nda oynandı.

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cegeka Arena’da oynanacak Türkiye Japonya maçı TSİ 15.20’de başlayacak, mücadele TRT 1 kanalında yayınlanacak.

TÜRKİYE JAPONYA MUHTEMEL İLK 11

Türkiye: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Kazımcan, Salih Özcan, Salih Uçan, Yusuf, Hakan, Barış Alper, Bertuğ

Japonya: Osako, Sugawara, Itakura, Tomiyasu, H.Ito, Morita, Endo, J.Ito, Kamada, Mitoma, Ueda

JAPONYA İLE 3 KEZ

Türkiye ile Japonya bugüne kadar yalnızca 2 kez karşı karşıya geldi. Biri özel biri resmi olan karşılaşmalarda, iki takım da 1-0’lık sonuçlarla birer galibiyet elde etti.

Takımlar arasındaki tarihteki ilk mücadele 15 Haziran 1997’de oynandı. Japonya’nın Nagai şehrinde oynanan Kirin Kupası mücadelesini Japonya, Morishima’nın golüyle kazandı.

JAPONYA YÜKSELİŞTE

A Milli Futbol Takımımızın 41. sırada yer aldığı FIFA Dünya sıralamasında Japonya 20. sırada bulunuyor. Japonya, Asya Futbol Konfederasyonuna üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.

Japon Milli Takımı, iki gün önce oynadıkları hazırlık maçında da Almanya’yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Japonya’nın golleri Ito, Ueda, Asano ve Tanaka’dan geldi.

Almanya Futbol Federasyonu, bu karşılaşmanın ardından milli takım teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

DÜNYA KUPASI’NDA SON 16’DA VEDA ETTİ

Japonya, Katar’ın ev sahipliğinde oynanan 2022 Dünya Kupası’nda da çeyrek finalin kapısından döndü.

E Grubu’nda İspanya, Almanya ve Kosta Rika ile mücadele eden Japonya, ilk maçında Almanya’yı 2-1 yendi. İkinci maçında Kosta Rika’ya 1-0 kaybeden Japonya, gruptaki son karşılaşmasında İspanya’yı 2-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Japonya, bu turda Hırvatistan’a normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan maçı penaltı atışlarında kaybederek Dünya Kupası’na veda etti.

KUNTZ İLE 20. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 20. maçını Japonya karşısında oynayacak.

Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 44 kez havalandırıp, kalesinde 22 gol gördü.