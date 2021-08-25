Türkiye-Karadağ maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Millî Futbol Takımı, Karadağ ile 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının öncelikli bilet satışı, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

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Öncelikli bilet satışından sadece son bir yıl içerisinde üye olmuş Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri yararlanabilecek. Ayrıca öncelikli bilet satış gününden itibaren üyelik oluşturacak taraftarlar bir sonraki maçta bu haktan faydalanabilecek.

Türkiye-Karadağ maçının genel bilet satışı ise 26 Ağustos Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak. Stadyum seyirci kapasitesinin %50’si oranında ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletler, www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Beşiktaş Park Passolig Gişeleri’nden satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig zorunluluğu aranmayacak. Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.