Türkiye-Karadağ maçının stadyumu değişti

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türkiye’nin 1 Eylül 2021 tarihinde Karadağ ile oynayacağı karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu yerine Vodafone Park’a alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden yaptığı açıklamada stadyumun değiştiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“A Milli Takım’ımızın Eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının stadyumu değişti.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park’ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45’te başlayacak.

Bu maçın ardından Cebelitarık’a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu’nda oynayacak.

Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena’da Hollanda ile yapacak.”