Türkiye küllerinden doğuyor

Stefan Kuntz ve ekibi, Türkiye’yi önümüzdeki üç büyük turnuvaya taşıyacak kadronun temellerini atıyor. Faroe ve Litvanya karşılaşmalarındaki ilk 11’lerin yaş ortalaması sadece 24...

Sozcu.com.tr

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Türkiye, basketbolda kulüp, voleybolda ise hem kulüp hem milli takımlarıyla Avrupa'yı sallıyor. Futbolda ise tarihimizin en zor dönemlerinden birinin içindeyiz. UEFA kulüpler sıralamasında 20'nciliğe geriledik. Milli takımımız, son Avrupa Şampiyonası'nda 0 çekti, Uluslar Ligi'nde ise küme düştü.

‘Reset' düğmesine ise Uluslar C Ligi ile bastık. Milliler, 24 yaş ortalamasıyla oynadığı, kendisinden çok zayıf rakipleri Faroe Adaları ve Litvanya'yı toplamda 10 gol atarak yendi.

YETENEKLERE KAPI AÇIK

2'de 2 yapıp 1. Grup'ta liderliğe oturan Ay-Yıldızlılar, gençleşen kadrosuyla dikkat çekiyor. Oyuncu havuzunu genişleten Teknik Direktör Stefan Kuntz; Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ile yaşları 19-23 arasında değişen isimlere milli takım kapısını açtı.

Elimizdeki as oyuncularla birlikte millilerin yaş ortalaması 24-25 bandında. Bu da Türkiye'yi gelecek üç büyük turnuvaya taşıyacak bir kemik kadronun temellerinin atıldığını gösteriyor.