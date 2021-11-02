Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu kuraları çekildi
Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi. Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Spor Toto Süper Lig’den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.
TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, kura çekim töreninde bir açılış konuşması yaptı. Düşmez, federasyon olarak Türkiye Kupası’na büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
“Bu kupayı kazananın UEFA Avrupa Ligi’ne katılması önemli bir fırsat… Kupa, alt lig takımlarına üst ligden takımlarla karşılaşma imkanı sunuyor. Kupa maçları genç kardeşlerimiz için de çok önemli. Genç oyuncularımız kupada oynama şansı buluyor ve son on seneye baktığımızda kupada parlamış, Süper Lig’e transfer olmuş, hatta Milli Takımlara seçilmiş bir çok oyuncumuz var. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Kurulumuzun değerlendirmeleri sonrasında maçlarımızın tam kapasite ile oynanacak olması çok önemli. Kupada bu turdan itibaren geçerli olacak ve kulüplerimiz sağlık koşullarını yerine getirerek stadyumlarını doldurabilecek. Aşı çok önemli ve aşılarını yaptırmış futbolseverler stadyumlarda olacak. Bu vesile ile herkesi aşılarını olmaya davet ediyorum.”
Türkiye Kupası’nda 4’üncü Tur eşleşmeleri şu şekilde:
Adanaspor – Kocaelispor
Adana Demirspor – Serik Belediyespor
Gaziantep FK – Sakaryaspor
Fraport TAV Antalyaspor – Amed Sportif Faaliyetler
Beypiliç Boluspor – 52 Orduspor FK
Göztepe – Kahta 02
VavaCars Fatih Karagümrük – Sarıyer
Gençlerbirliği – Mardin 1969
Çaykur Rizespor – Ankaraspor
Nasadoge Menemenspor – Hekimoğlu Trabzon
Aytemiz Alanyaspor – Osmaniyespor FK
Altay – Manisa FK
MKE Ankaragücü – Nazilli Belediyespor
GZT Giresunspor – Ankara Demirspor
Altaş Denizlispor – Ağrı 1970
Medipol Başakşehir – Bodrumspor
Bursaspor – Kırşehir Belediyespor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Akhisarspor
Kasımpaşa – Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor
İstanbulspor – Afjet Afyonspor
Atakaş Hatayspor – Eyüpspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor – Şanlıurfaspor
Bereket Sigorta Ümraniyespor – Arnavutköy Belediye Gençlikspor
Yukatel Kayserispor – Alagöz Holding Iğdır FK
İttifak Holding Konyaspor – Silahtaroğlu Vanspor FK
Yılport Samsunspor – Uşakspor