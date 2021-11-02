Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu kuraları çekildi

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi. Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Spor Toto Süper Lig’den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, kura çekim töreninde bir açılış konuşması yaptı. Düşmez, federasyon olarak Türkiye Kupası’na büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu kupayı kazananın UEFA Avrupa Ligi’ne katılması önemli bir fırsat… Kupa, alt lig takımlarına üst ligden takımlarla karşılaşma imkanı sunuyor. Kupa maçları genç kardeşlerimiz için de çok önemli. Genç oyuncularımız kupada oynama şansı buluyor ve son on seneye baktığımızda kupada parlamış, Süper Lig’e transfer olmuş, hatta Milli Takımlara seçilmiş bir çok oyuncumuz var. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Kurulumuzun değerlendirmeleri sonrasında maçlarımızın tam kapasite ile oynanacak olması çok önemli. Kupada bu turdan itibaren geçerli olacak ve kulüplerimiz sağlık koşullarını yerine getirerek stadyumlarını doldurabilecek. Aşı çok önemli ve aşılarını yaptırmış futbolseverler stadyumlarda olacak. Bu vesile ile herkesi aşılarını olmaya davet ediyorum.”

Türkiye Kupası’nda 4’üncü Tur eşleşmeleri şu şekilde:

Adanaspor – Kocaelispor

Adana Demirspor – Serik Belediyespor

Gaziantep FK – Sakaryaspor

Fraport TAV Antalyaspor – Amed Sportif Faaliyetler

Beypiliç Boluspor – 52 Orduspor FK

Göztepe – Kahta 02

VavaCars Fatih Karagümrük – Sarıyer

Gençlerbirliği – Mardin 1969

Çaykur Rizespor – Ankaraspor

Nasadoge Menemenspor – Hekimoğlu Trabzon

Aytemiz Alanyaspor – Osmaniyespor FK

Altay – Manisa FK

MKE Ankaragücü – Nazilli Belediyespor

GZT Giresunspor – Ankara Demirspor

Altaş Denizlispor – Ağrı 1970

Medipol Başakşehir – Bodrumspor

Bursaspor – Kırşehir Belediyespor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Akhisarspor

Kasımpaşa – Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor

İstanbulspor – Afjet Afyonspor

Atakaş Hatayspor – Eyüpspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor – Şanlıurfaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor – Arnavutköy Belediye Gençlikspor

Yukatel Kayserispor – Alagöz Holding Iğdır FK

İttifak Holding Konyaspor – Silahtaroğlu Vanspor FK

Yılport Samsunspor – Uşakspor