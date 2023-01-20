SPOR
Abone Ol

Türkiye Kupası’nda gözler çeyrek ve yarı final eşleşmelerinde

Türkiye Kupası'nda oynanan son 16 turu maçları sonrasında rakiplerini eleyen 8 takım, çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel rakibini beklemeye başladı. Çeyrek finalde Galatasaray'ın seri başı olmaması nedeniyle derbi ihtimali bulunuyor.

Yayınlanma: 12:49 - 20 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Türkiye Kupası’nda gözler çeyrek ve yarı final eşleşmelerinde

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü saat 14.00’te başlayacak kurayla belirlenecek.

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak. Galatasaray’ın seribaşı olmaması nedeniyle final öncesi derbi ihtimalini arttırıyor. Çeyrek final mücadeleleri tek maç, yarı finaller ise çift maç üzerinden oynanacak.

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 89'da yıkıp Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist olduİlginizi ÇekebilirFenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 89'da yıkıp Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist olduNefes kesen maçta Gaziantep FK çeyrek finale çıktıİlginizi ÇekebilirNefes kesen maçta Gaziantep FK çeyrek finale çıktıTrabzonspor duraklamada döndü, uzatmada Ümraniyespor'u eledi!İlginizi ÇekebilirTrabzonspor duraklamada döndü, uzatmada Ümraniyespor'u eledi!
Ankaragücü Başakşehir Fenerbahçe Galatasaray Gaziantep Kayserispor salı Sivasspor Trabzonspor Türkiye Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası
X Reklam