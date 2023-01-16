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Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Yayınlanma: 18:24 - 16 Ocak 2023 Güncellenme:
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Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN:

Sivasspor – Karacabey Belediyespor: MURAT ERDOĞAN

Antalyaspor – Kayserispor: CİHAN AYDIN

Alanyaspor – Galatasaray: VOLKAN BAYARSLAN

18 OCAK ÇARŞAMBA:

Fatih Karagümrük – Başakşehir: MERT GÜZENGE

MKE Ankaragücü – Beşiktaş: SARPER BARIŞ SAKA

Ümraniyespor – Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK

19 OCAK PERŞEMBE:

Gaziantep FK – Konyaspor: YİĞİT ARSLAN

Fenerbahçe – Rizespor: BAHATTİN ŞİMŞEK

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