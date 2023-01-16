Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı
Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN:
Sivasspor – Karacabey Belediyespor: MURAT ERDOĞAN
Antalyaspor – Kayserispor: CİHAN AYDIN
Alanyaspor – Galatasaray: VOLKAN BAYARSLAN
18 OCAK ÇARŞAMBA:
Fatih Karagümrük – Başakşehir: MERT GÜZENGE
MKE Ankaragücü – Beşiktaş: SARPER BARIŞ SAKA
Ümraniyespor – Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK
19 OCAK PERŞEMBE:
Gaziantep FK – Konyaspor: YİĞİT ARSLAN
Fenerbahçe – Rizespor: BAHATTİN ŞİMŞEK