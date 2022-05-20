Türkiye Kupası’nda Sivasspor-Kayserispor finalinin bilet fiyatları açıklandı

Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belli oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

26 Mayıs 2022 Perşembe günü İstanbul’da oynanacak Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak maçın biletleri 50 TL ve 100 TL’den satılmasına karar verildi.

Batı tribününde bulunacak Sivasspor taraftarı ile Doğu tribününde bulunacak Kayserispor taraftarı, biletleri 100 TL’den alacak. Güney tribününde bulunacak Sivasspor taraftarı ile Kuzey tribününde bulunacak Kayserispor taraftarı ise biletleri 50 TL’den alabilecek. Türkiye Kupası Final maçı biletleri, bugün saat 15.00’te satışa çıkacak.

TRİBÜN YERLERİ BELLİ OLDU

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçında taraftarların hangi tribünde yer alacağı belirlendi. Kayserispor taraftarı Doğu ve Kuzey kale arkası tribününde maç izleyecek. Atatürk Olimpiyat stadında 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak maçta Kayserispor taraftarı, Doğu tribünü ve Kuzey kale arkası tribününde maç izleyecek.

Sivasspor taraftarı ise Batı ve Güney kale arkası tribününde yerini alacak.

İlginizi Çekebilir Uğurcan Çakır'dan transfer yanıtı: Sorumluluklarım var