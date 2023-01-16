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Türkiye Kupası’nda son 16 turu hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası’nda son 16 turu hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndaki 8 maç hafta içi 3 gün içerisinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:

Yarın:

14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor | Murat Erdoğan

17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor | Cihan Aydın

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray | Volkan Bayarslan

18 Ocak Çarşamba:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir | Mert Güzenge

17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş | Sarper Barış Saka

20.30 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor | Ümit Öztürk

19 Ocak Perşembe:

17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor | Yiğit Arslan

20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor| Bahattin Şimşek

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