Türkiye Kupası’nda son 16 turu hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndaki 8 maç hafta içi 3 gün içerisinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:
Yarın:
14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor | Murat Erdoğan
17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor | Cihan Aydın
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray | Volkan Bayarslan
18 Ocak Çarşamba:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir | Mert Güzenge
17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş | Sarper Barış Saka
20.30 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor | Ümit Öztürk
19 Ocak Perşembe:
17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor | Yiğit Arslan
20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor| Bahattin Şimşek