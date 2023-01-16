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Türkiye Kupası’nda Son 16 turu! Maç programı…

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçlar, Salı günü oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

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Türkiye Kupası’nda Son 16 turu! Maç programı…

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:

  • Yarın:
  • 14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)
  • 17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)
  • 18 Ocak Çarşamba:
  • 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
  • 20.30 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)
  • 19 Ocak Perşembe:
  • 17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)
  • 20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

(AA)

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