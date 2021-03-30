Türkiye, Letonya karşısında 3’te 3’ü arıyor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun lideri A Milli Takım'da sıra Letonya'ya geldi… Hollanda'yı 4-2 ve Norveç'i 3-0'lık ezici üstünlükle mağlup edip 6 puan hanesine yazdıran Ay-Yıldızlı ekip, hata yapmak istemiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21.45'te başlayacak mücadele öncesi tek hedef kazanarak 3'te 3 yapıp elemelerin ilk çeyreğini 9 puanla lider tamamlamak. 2'de 2'yle bir ilki başaran Milliler, kazanması halinde tarihi rekorunu geliştirecek.

İlginizi Çekebilir Son dakika... Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş duyurdu: 8 futbolcu kamptan ayrıldı

SAĞLIK KURULU İPTAL ETTİ

Sahasında Karadağ'a ve deplasmanda Hollanda'ya 2-0 mağlup olan Letonya'nın henüz puanı bulunmuyor. TFF'nin Şampiyonlar Ligi finali provası sebebiyle yüzde 15 kapasiteli seyirci kararının ardından dün biletler 25-50 TL arasında satışa sunulmuştu. Yeni karara göre, “Riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır” denildi.

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar, Caner, Okay, Ozan Tufan, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak

Letonya: Ozols, Fjodorovs, Cernomordijs, Tarasovs, Jurkovskis, Tobers, Zjuzins, Kamess, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrisis

SAAT: 21.45

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEM: Daniel Stefanski (Polonya)

1924’TEN BERİ YENEMİYOR!

Milli Takım'ın Avrupa futbolunun zayıf halkalarından Letonya'ya karşı bir hayli ilginç istatistiği bulunuyor. Ay-Yıldızlılar, daha önce 6 kez karşılaştığı Letonya'yı 1924'ten beri yenemiyor. 93 yıl önce rakibini 3-1 mağlup eden milliler, sonrasında çıktığı 5 maçın 1'ini kaybedip 4'ünden beraberlikle ayrılmıştı. Letonya, 2004 Avrupa Şampiyonası play-off turunda Türkiye'yi 1-0 ve 2-2'lik skorlarla elemişti.