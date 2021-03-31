Türkiye Letonya maçına damga vuran an! Caner Erkin gündem oldu…

A Milli Takım’ın Letonya karşısında 2 farklı üstünlüğü almasına rağmen 3-3 berabere kalması sosyal medyada da büyük hayal kırıklığı ile karşılandı.

Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz ile bulduğumuz gollere rağmen kalesini koruyamayan ay yıldızlılar son 5 maçtır yenemediği Letonya’ya karşı İstanbul’da yine kazanamadı.

52’de Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle durumu 3-1’e getiren A Milli Takım’da kalan dakikalarda savunmada yapılan basit hatalar dikkat çekti. Maçı bırakmayan konuk ekibin etkili ataklarında savunmaya dönüşlerde sıkıntı yaşayan Türkiye, adam paylaşımı ve kademe konusunda da etkisiz kalınca sahadan beraberlikle ayrıldı.

CANER ERKİN HATALARI İLE GÜNDEM OLDU

Letonya’nın 35'te Roberts Savalnieks ile bulduğu ilk gol ve 58’de Roberts Uldrikis ile bulduğu gollerde kademe hataları yapan ve ofsaytı bozan Caner Erkin’in performansı Twitter’da gündem oldu.

Letonya, Uldrikis’in attığı golle farkı yeniden bire indirdi. pic.twitter.com/1Rcchgdlwf — TRT Spor (@trtspor) March 30, 2021

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Caner Erkin’in savunmada gösterdiği zaafiyet geceye damga vururken maçı takip eden futbolseverler Erkin için birbirinden ilginç paylaşımlar yaparak milli futbolcuyu gündem yaptı.

Letonya, Savalnieks’in attığı golle farkı 1’e indirdi. pic.twitter.com/tXXdkbdnue — TRT Spor (@trtspor) March 30, 2021

Türkiye’ye penaltı aldıran Mert Müldür de maç sonrası yaptığı açıklamayla dün gecenin en çok konuşulan ikinci ismiydi.

MERT MÜLDÜR: DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM

Beraberlik sonrası samimi açıklamalar yapan Müldür, şu ifadeleri kullandı; ”Kazanmamız gereken bir maçta kayıp yaşadığımızı belirten genç oyuncu, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Git Hollanda ve Norveç’i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal. Adamların yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi. Yenmemiz gereken maçtı. Önümüzdeki maçlara bakacağız”

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ CANER ERKİN PAYLAŞIMLARI:

Savunma oyuncusu adamıyla eşleşip topu beklemeli ve gelirse müdahale etmeli

Pozisyon duruşu yanlış#caner

4 numaralı oyuncumuz rakibiyle eşleşmiş topu bekliyor ama Caner bey!!

Ahhh ahhh pic.twitter.com/wqaI1FrgAa — Bahadır AYYILDIZ (@sakir_bahad) March 30, 2021

Hollanda maçında Caner Erkin'in oyuna dahil olmasından sonra 2 gol yiyen A Milli Takımımız, yine Caner Erkin'in Letonya karşısında bir kademe hatası ve bir de ofsaytı bozması sebebiyle kalesinde 2 gol gördü. — Çift Turnike (@cifturnike) March 30, 2021

“Caner'in kalmasını istemiyordum, Gökhan kalabilirdi. Fakat çok ahlanıp vahlanacak bir durum değil.” -Sergen Yalçın pic.twitter.com/zckjVuWhcl — Ömer Kutsal (@Kasar_Yaza) March 30, 2021

Şenol Güneş’i Caner, Enes ve Taylan sevdasından vazgeçirmeye çalışıyoruz. pic.twitter.com/j2tNkreZus — ÖZTÜRK (@semihoztrk61) March 30, 2021

Pusuda bekleyen futbol fukaraları iyi bilsin ki Uğurcan Çakır bu ülkenin en iyi kalecisidir.Sonuç ne olursa olsun biz onun yanında ve arkasındayız.Caner Erkin ilk gol ve ikinci golde net bir hatası var.Okyanusu geçerek derede boğulmak tam bizim işimiz. — Murat Şahinbaş (@Marco6121) March 30, 2021

Devamlı aynı değişiklikler ve yenilen goller çok basit..Altay bu maç oynayabilirdi mesela..Caner ve Ozan çok kötülerdi,Şenol hocanın erken değişiklik yapması lazımdı..Taylan'da istenen performans da değildi..Orta sahada Hakan'da çıkınca tamamen düştük..Şenol hocaya yazar bu maç. — Evren Turhan (@evrentrhn) March 30, 2021

95 dakika Caner oyunda kalıyor ve Hakan Çalhanoğlu çıkıyorsa bu Şenol Güneş ile dünya kupasında ne yaparız kestiremiyorum. Bu jenerasyon ile kupa alamazsak 100 yıl alamayız daha. — Terimci TayFAA (@TerimciTayfa23) March 30, 2021

Caner’i düğünümde oynatmam Şenol Güneş ilk 11 başlatıyor#TURLAT pic.twitter.com/nl4CNoA4BH — thekucuker (@thekucuker) March 30, 2021

Milli takım ve Caner Erkin in uyumu #Letonya pic.twitter.com/vHtTo4dlA0 — Wark Mizah (@warkmizah) March 30, 2021