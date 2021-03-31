Türkiye Letonya maçına damga vuran an! Caner Erkin gündem oldu…

A Milli Takım’ın Letonya karşısında 2 farklı üstünlüğü almasına rağmen 3-3 berabere kalması sosyal medyada da büyük hayal kırıklığı ile karşılandı.
Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz ile bulduğumuz gollere rağmen kalesini koruyamayan ay yıldızlılar son 5 maçtır yenemediği Letonya’ya karşı İstanbul’da yine kazanamadı.
52’de Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle durumu 3-1’e getiren A Milli Takım’da kalan dakikalarda savunmada yapılan basit hatalar dikkat çekti. Maçı bırakmayan konuk ekibin etkili ataklarında savunmaya dönüşlerde sıkıntı yaşayan Türkiye, adam paylaşımı ve kademe konusunda da etkisiz kalınca sahadan beraberlikle ayrıldı.
Letonya’nın 35'te Roberts Savalnieks ile bulduğu ilk gol ve 58’de Roberts Uldrikis ile bulduğu gollerde kademe hataları yapan ve ofsaytı bozan Caner Erkin’in performansı Twitter’da gündem oldu.
Letonya, Uldrikis’in attığı golle farkı yeniden bire indirdi. pic.twitter.com/1Rcchgdlwf
— TRT Spor (@trtspor) March 30, 2021
Mücadeleye ilk 11’de başlayan Caner Erkin’in savunmada gösterdiği zaafiyet geceye damga vururken maçı takip eden futbolseverler Erkin için birbirinden ilginç paylaşımlar yaparak milli futbolcuyu gündem yaptı.
Letonya, Savalnieks’in attığı golle farkı 1’e indirdi. pic.twitter.com/tXXdkbdnue
— TRT Spor (@trtspor) March 30, 2021
Türkiye’ye penaltı aldıran Mert Müldür de maç sonrası yaptığı açıklamayla dün gecenin en çok konuşulan ikinci ismiydi.
Beraberlik sonrası samimi açıklamalar yapan Müldür, şu ifadeleri kullandı; ”Kazanmamız gereken bir maçta kayıp yaşadığımızı belirten genç oyuncu, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Git Hollanda ve Norveç’i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal. Adamların yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi. Yenmemiz gereken maçtı. Önümüzdeki maçlara bakacağız”
Caner gözlerim kanıyor seni izleyince#Millitakim pic.twitter.com/2XwRPm4XBk
— Hayati (@Hayativital) March 30, 2021
Savunma oyuncusu adamıyla eşleşip topu beklemeli ve gelirse müdahale etmeli
Pozisyon duruşu yanlış#caner
4 numaralı oyuncumuz rakibiyle eşleşmiş topu bekliyor ama Caner bey!!
Ahhh ahhh pic.twitter.com/wqaI1FrgAa
— Bahadır AYYILDIZ (@sakir_bahad) March 30, 2021
Hollanda maçında Caner Erkin'in oyuna dahil olmasından sonra 2 gol yiyen A Milli Takımımız, yine Caner Erkin'in Letonya karşısında bir kademe hatası ve bir de ofsaytı bozması sebebiyle kalesinde 2 gol gördü.
— Çift Turnike (@cifturnike) March 30, 2021
“Caner'in kalmasını istemiyordum, Gökhan kalabilirdi. Fakat çok ahlanıp vahlanacak bir durum değil.”
-Sergen Yalçın pic.twitter.com/zckjVuWhcl
— Ömer Kutsal (@Kasar_Yaza) March 30, 2021
Şenol Güneş’i Caner, Enes ve Taylan sevdasından vazgeçirmeye çalışıyoruz. pic.twitter.com/j2tNkreZus
— ÖZTÜRK (@semihoztrk61) March 30, 2021
Pusuda bekleyen futbol fukaraları iyi bilsin ki Uğurcan Çakır bu ülkenin en iyi kalecisidir.Sonuç ne olursa olsun biz onun yanında ve arkasındayız.Caner Erkin ilk gol ve ikinci golde net bir hatası var.Okyanusu geçerek derede boğulmak tam bizim işimiz.
— Murat Şahinbaş (@Marco6121) March 30, 2021
Devamlı aynı değişiklikler ve yenilen goller çok basit..Altay bu maç oynayabilirdi mesela..Caner ve Ozan çok kötülerdi,Şenol hocanın erken değişiklik yapması lazımdı..Taylan'da istenen performans da değildi..Orta sahada Hakan'da çıkınca tamamen düştük..Şenol hocaya yazar bu maç.
— Evren Turhan (@evrentrhn) March 30, 2021
95 dakika Caner oyunda kalıyor ve Hakan Çalhanoğlu çıkıyorsa bu Şenol Güneş ile dünya kupasında ne yaparız kestiremiyorum.
Bu jenerasyon ile kupa alamazsak 100 yıl alamayız daha.
— Terimci TayFAA (@TerimciTayfa23) March 30, 2021
Caner’i düğünümde oynatmam Şenol Güneş ilk 11 başlatıyor#TURLAT pic.twitter.com/nl4CNoA4BH
— thekucuker (@thekucuker) March 30, 2021
Milli takım ve Caner Erkin in uyumu #Letonya pic.twitter.com/vHtTo4dlA0
— Wark Mizah (@warkmizah) March 30, 2021
#caner itiraz ettiğin bu pozisyonu gördüğün zaman insallah futbolu bırakma kararı alırsın caner.. en azından MİLLİ TAKIMI ! pic.twitter.com/ngXx0A27w0
— Çağrı Güneş 1940 (@CagriGunes1940) March 30, 2021