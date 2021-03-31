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Türkiye Letonya maçına damga vuran an! Caner Erkin gündem oldu…

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım'da savunmada yapılan ciddi hatalar dikkat çekti. Ay yıldızlılarda Caner Erkin'in performansı sosyal medyada gündem oldu.

Güncellenme: 08:05, 31/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Türkiye Letonya maçına damga vuran an! Caner Erkin gündem oldu…

A Milli Takım’ın Letonya karşısında 2 farklı üstünlüğü almasına rağmen 3-3 berabere kalması sosyal medyada da büyük hayal kırıklığı ile karşılandı.

Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz ile bulduğumuz gollere rağmen kalesini koruyamayan ay yıldızlılar son 5 maçtır yenemediği Letonya’ya karşı İstanbul’da yine kazanamadı.

52’de Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle durumu 3-1’e getiren A Milli Takım’da kalan dakikalarda savunmada yapılan basit hatalar dikkat çekti. Maçı bırakmayan konuk ekibin etkili ataklarında savunmaya dönüşlerde sıkıntı yaşayan Türkiye, adam paylaşımı ve kademe konusunda da etkisiz kalınca sahadan beraberlikle ayrıldı.

CANER ERKİN HATALARI İLE GÜNDEM OLDU

Letonya’nın 35'te Roberts Savalnieks ile bulduğu ilk gol ve 58’de Roberts Uldrikis ile bulduğu gollerde kademe hataları yapan ve ofsaytı bozan Caner Erkin’in performansı Twitter’da gündem oldu.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Caner Erkin’in savunmada gösterdiği zaafiyet geceye damga vururken maçı takip eden futbolseverler Erkin için birbirinden ilginç paylaşımlar yaparak milli futbolcuyu gündem yaptı.

Türkiye’ye penaltı aldıran Mert Müldür de maç sonrası yaptığı açıklamayla dün gecenin en çok konuşulan ikinci ismiydi.

MERT MÜLDÜR: DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM

Beraberlik sonrası samimi açıklamalar yapan Müldür, şu ifadeleri kullandı; ”Kazanmamız gereken bir maçta kayıp yaşadığımızı belirten genç oyuncu, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Git Hollanda ve Norveç’i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal. Adamların yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi. Yenmemiz gereken maçtı. Önümüzdeki maçlara bakacağız”

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ CANER ERKİN PAYLAŞIMLARI: