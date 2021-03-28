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Türkiye Letonya maçına taraftar alınacağı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu 30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye-Letonya maçına yüzde 15 kapasite ile seyirci alınacağını duyurdu.

Güncellenme: 17:50, 28/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Türkiye Letonya maçına taraftar alınacağı açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı’mız, ilk iki maçında Hollanda ve Norveç’i mağlup edip liderlik koltuğuna oturmuştu. Milliler, grubun üçüncü maçında salı akşamı saat 21.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Letonya ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaya yaklaşık 11 bin seyirci alınacak.

İŞTE FEDERASYONDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır.

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır.

11 BİN 514 TARAFTAR ALINABİLECEK

76 bin 761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Türkiye – Letonya maçını 11 bin 514 taraftar seyredecek.