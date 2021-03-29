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Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatı belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı'nın, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağı müsabakanın biletleri bugün satışa çıkıyor.

Güncellenme: 13:02, 29/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatı belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın, Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkacak. Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletler, sadece www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.

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