Türkiye – Letonya maçının stadyumu değişti
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile oynayacağı maç Konya'ya alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Letonya ile oynayacağı maçın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’na alındığını açıkladı.
Daha önce Adana’da oynanacağı açıklanan Türkiye-Letonya maçı Konya’ya alındı. A Milli Futbol Takımı’nın 15 Ekim’de 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Letonya ile oynayacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.
15 EKİM PAZAR GÜNÜ OYNANACAK
TFF’den yapılan açıklamada, “A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu’nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’na alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 10 puanı bulunan ay-yıldızlılar grubun ikinci sırasında yer alıyor. (DHA)