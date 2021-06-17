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Türkiye maçı öncesi İsviçre’de kaleci krizi! Maça yetişemeyebilir…

EURO 2020 A Grubu'nda son maçımızı oynayacağımız İsviçre'nin birinci kalecisi Yann Sommer, ikinci çocuğunun doğumu için kamptan ayrıldı. Tecrübeli kalecinin Türkiye maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:54, 17/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Türkiye maçı öncesi İsviçre’de kaleci krizi! Maça yetişemeyebilir…

EURO 2020 A Grubu’ndaki ilk iki maçını kaybeden ve gol atamayan A Milli Takımımız, son maçını 20 Haziran’da İsviçre ile oynayacak.

Grupta Galler ile berabere kalan ve Almanya’ya 3-0 mağlup olan İsviçre, Türkiye karşısına yedek kaleciyle çıkmaya hazırlanıyor. Takımın birinci kalecisi Yann Sommer’in, Almanya’nın Köln şehrinde doğum yapmak üzere olan eşinin yanına gitmek için izin aldığı açıklandı.

Pazar günü Bakü’de oynanacak maçın kadrosunda olup olmayacağı belirsizliğini korurken, İsviçre’nin son 16’ya kalması için kazanmaktan başka çaresi yok. Türkiye ise, farklı galip gelmesi halinde ‘en iyi üçüncü’ olarak bir üst tura yükselme ihtimalinin gerçekleşmesini bekleyecek.

Sommer’in maça yetişememesi halinde İsviçre’nin 27 yaşındaki kalecisi Yvon Mvogo kaleyi koruyacak.

Yvon Mvogo, Almanya’nın RB Leipzig takımında forma giyiyor | Foto: Reuters

Sommer, turnuva başında verdiği bir röportajda “İsviçre’nin kesinlikle kaleci konusunda endişelenmesine gerek yok. EURO 2020’de harika kalecilerimiz var” diyerek takım arkadaşlarına olan güvenini dile getirmişti. 2012’de Milli Takım kadrosuna alındığından beri ilk kaleci olarak forma giyen Sommer, eşiyle iki yıl önce evlendi ve bir çocukları var.

Almanya Euro EURO 2020 İsviçre Köln Leipzig pazar Reuters Türkiye
Yayınlanma Tarihi:12:41,