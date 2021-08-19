Türkiye Muhammed Gümüşkaya’yı konuşuyor

Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya damga vurdu. Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler de oyuna dahil olarak dikkatleri üzerine çekti.

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’yi konuk etti. Çok iyi kapanan rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Fenerbahçe, kilidi altyapısında yetişmiş 20 yaşındaki futbolcusu Muhammed Gümüşkaya ile açtı. Jeneriklik bir gol atan Muhammed Gümüşkaya, bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu.

Tam 60 dakika topa sahip olmasına rağmen tempoyu arttıramayan ve rakibini zorlamayana Fenerbahçe’de, Mesut Özil’in yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, oyuna girdikten üç dakika sonra attığı golle maça damga vurdu. Genç futbolcunun attığı golü, tüm takım büyük bir heyecanla kutladı. Kaleci Altay Bayındır da kalesini bırakıp, Muhammed Gümüşkaya’yı tebrik etti.

Oyuna girdikten üç dakika sonra…

Oyunun temposundan memnun olmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, büyük bir risk alarak, Mesut Özil gibi skoru her an değiştirebilecek yeteneklere sahip yıldızını çıkararak, geçtiğimiz sezonu Boluspor’da kiralık geçiren Muhammed Gümüşkaya’yı oyuna aldı.

Maçın 62. dakikasında oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, 65. dakikada topla ilk buluşmasında tribünleri ayağa kaldırdı. Sağ çaprazda aldığı topu bir süre süren genç futbolcu, ceza sahası dışından çektiği muhteşem şutla kaleci Jakob Tannander’i avladı. Muhammed Gümüşkaya, attığı gol dışında maç içindeki enerjisiyle de Fenerbahçe’nin göze çarpan isimlerinden biri oldu.

16 yaşında oyuna girdi

Öte yandan sakatlıklar nedeniyle yedek kulübesinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’de, sakatlanan Filip Novak’ın yerine 16 yaşındaki Arda Güler oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada 65. dakika oynanırken Novak, sakatlandığı için kulübeye değişiklik işareti yaptı. Bunun üzerine ısınan 16 yaşındaki Arda Güler, Novak’ın yerine oyuna dahil oldu. Tribünler, Arda Güler oyuna girerken, ismini söyleyerek yaptıkları tezahüratla, genç futbolcuya moral verdi. Arda Güler’in oyuna girmesinin ardından Fenerbahçe yedek kulübesinde iki kaleci dışında oyuncu kalmadı.

Hem Muhammed Gümüşkaya hem de Arda Güler, sergiledikleri performansla gelecek için umut verdiler.