Türkiye Norveç karşısında ya tamam ya devam maçında

Türkiye A Milli Futbol Takımı, yeni hocası Stefan Kuntz ile varoluş sınavında. Milliler, Vikingleri yenip ilk iki mücadelesini sürdürmek istiyor.

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Dünya Kupası Avrupa elemeleri G Grubu 7. maçında Türkiye, Norveç'i ağırlıyor. Gruptaki kaderimizi belirleme adına kritik önemdeki mücadele, teknik patron Stefan Kuntz'un da Ay-Yıldızlıların başındaki ilk sınavı anlamını taşıyor. Hollanda yenilgisi sonrası grupta üçüncü sıraya gerileyen milliler, kazanıp liderlik umutlarını sonraki haftalara taşımak istiyor.

Yenilgi halinde ilk iki şansımız yok denecek kadar azalacak. Beraberlik bile umutları kıracak. Türkiye, Norveç'i deplasmanda 3-0 yenmişti. Türkiye'de Çağlar, Ozan Kabak ve Orkun cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Norveç ise Haaland ve Sörloth'tan yoksun…

Kuntz'un takımını 4-3-3- dizilişiyle sahaya sürmesi ve Burak-Cengiz-Hakan üçlüsünü hücumda oynatıp orta sahayı Ozan Tufan-Taylan-Berkan'dan kurması bekleniyor. Ozan Kabak ve Çağlar'ın yokluğunda ise Kaan Ayhan'ın stoperde oynayacağı tahmin ediliyor.

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Taylan, Ozan, Berkan, Cengiz, Hakan, Burak

NORVEÇ: Nyland, Pedersen, Olsen, Strandberg, Meling, Thorsby, Berg, Thorstvedt, Odegaard, Elyounossi, Berisha

NORVEÇ’İ YEN AVANTAJI KAP

Türkiye bugünkü rakibi Norveç'i yenerse grupta avantajlı bir pozisyona gelecek. Ay-Yıldızlılar, öncelikle ikincilik koltuğuna oturacak. Bu, kolay fikstüre gireceğimiz dönemde umutlarımızı tazeleyecek. Biz Letonya, Cebelitarık ve Karadağ ile oynarken ilk ikideki rakiplerimiz son hafta birbirleriyle karşılaşacak. 4'te 4 yaparsak mini Play-Off turnuvasına katılma anlamı taşıyacak ikincilik koltuğunu garantileyeceğiz. Hollanda-Norveç maçının skoruna göre de liderlik fırsatımız doğacak.

598. MAÇIMIZ

Türkiye, tarihindeki 598. maçına Norveç karşısında çıkacak. Geride kalan 597 mücadelede Ay-Yıldızlılar, 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 229 mağlubiyet yaşadı. Milliler, 796 gol atarken kalesinde ise 859 gol gördü.

SON YENİLGİ 1993’TE

Türkiye, Norveç ile daha önce oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Resmi maçlarda Norveç'e karşı son yenilgimizi 28 yıl önce 1994 Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda 3-1'lik skorla yaşadık.