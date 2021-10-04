Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Norveç 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu karşı karşı geliyor. Kritik öneme sahip mücadelede Türkiye maçı kazanarak turnuvaya katılma iddiasını sürdürmek istiyor. Stefan Kuntz, Türkiye Norveç maçı ile kulübedeki yerini ilk kez alacak. Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak, mücadele TRT 1'de yayınlanacak.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı Türkiye Norveç maçı ile devam ediyor. Elemelere çok iyi başlayan ancak sonrasında A Milli Takımda yaşanan düşüş ile Şenol Güneş görevinden ayrıldı. Stefan Kuntz ve ekibi A Milli Takımla Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. haftasında Türkiye ile Norveç mücadele edecek. Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45’te başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

KUNTUZ A MİLLİ TAKIM KADROSUNU AÇIKLADI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ve Letonya ile oynayacağımız maçlar için A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz aday kadroyu açıkladı.

Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilirken; Caner Erkin, Serdar Aziz ve Sinan Bolat uzun süre sonra milli takımdan davet aldı.

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (KAA Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille), Mert Müldür (US Sassuolo Calcio), Çağlar Söyüncü (Leicester City FC), Kaan Ayhan (US Sassuolo Calcio), Merih Demiral (Atalanta BC), Ozan Muhammed Kabak (Norwich City FC), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha – Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor), Berkan İsmail Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olympique de Marseille), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), Muhammed Kerem (Aktürkoğlu Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford FC), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille), Burak Yılmaz (LOSC Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

NORVEÇ VE LETONYA MAÇLARI

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 3 Ekim Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Norveç ve Letonya maçına bu tesiste hazırlanacak Ay-Yıldızlılar, antrenmanlarına 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 8 Ekim'deki Türkiye-Norveç müsabakası, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Daugava Stadyumu'nda 11 Ekim Pazartesi günü oynanacak Letonya-Türkiye karşılaşması, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

KENAN KARAMAN ÇIKTI, HALİL DERVİŞOĞLU GİRDİ

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosuna takviye yapıldı.

Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan milli futbolcu Kenan Karamanın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.