Türkiye Norveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kalede Altay mı, Uğurcan mı başlayacak?

Türkiye Norveç Dünya Kupası Avrupa elemeleri G Grubu 7. maçında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda kapalı gişe oynanacak mücadelede A Milli Takım kazanarak ilk iki mücadelesini sürdürmek istiyor. Türkiye Norveç maçı saat 21.45'te başlayacak, mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda, A Milli Futbol Takımı Norveç'i Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Kalede Altay mı, Uğurcan mı forma giyecek merak konusu olurken teknik direktör Stefan Kuntz ilk kez milli takımın başında sahaya çıkacak.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. haftasında Türkiye ile Norveç mücadele edecek. Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE NORVEÇ MUHTEMEL 11

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Thorsby, Berg, Thorstvedt, Odegaard, El Younoussi, Berisha

“SON ANTRENMANDA KALECİYE KARAR VERECEĞİZ”

Bir basın mensubunun kalede kime şans vereceksiniz sorusunu yanıtlayan deneyimli teknik direktör, ”Bunun büyük bir mesele olduğunu biliyorum. Sinan Bolat, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır’ı aldık. 2 genç ve 1 deneyimli kaleciden kadro yaptık. Kaleci için karar verirken bana yardımcı olması için Michael’i aldım. O antrenmanları izledi ve izlenimleri beni paylaştı. Bugün olacak antrenmanda kaleciye karar vereceğiz. Genel sorumluluk teknik direktörde ve bir şeylerin olumsuz olacağı konusunda kaygım yok. Yeni bir başlangıç hepimiz için fırsat. Sahip olduğumu fırsatı kullanmalıyız. Bu konuda tüm izleyiciler yardımcı olabilir. Norveç maçından sonra her şey bitmiş değil hep fırsat olacak” diye konuştu.

KUNTUZ A MİLLİ TAKIM KADROSUNU AÇIKLADI

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Norveç ve Letonya ile oynayacağımız maçlar için A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz aday kadroyu açıkladı.

Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilirken; Caner Erkin, Serdar Aziz ve Sinan Bolat uzun süre sonra milli takımdan davet aldı.

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (KAA Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille), Mert Müldür (US Sassuolo Calcio), Çağlar Söyüncü (Leicester City FC), Kaan Ayhan (US Sassuolo Calcio), Merih Demiral (Atalanta BC), Ozan Muhammed Kabak (Norwich City FC), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha – Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor), Berkan İsmail Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olympique de Marseille), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), Muhammed Kerem (Aktürkoğlu Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford FC), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille), Burak Yılmaz (LOSC Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

NORVEÇ VE LETONYA MAÇLARI

A Milli Takım’a davet edilen oyuncular, 3 Ekim Pazar günü saat 18.00’den itibaren TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak. Norveç ve Letonya maçına bu tesiste hazırlanacak Ay-Yıldızlılar, antrenmanlarına 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı 8 Ekim’deki Türkiye-Norveç müsabakası, saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Daugava Stadyumu’nda 11 Ekim Pazartesi günü oynanacak Letonya-Türkiye karşılaşması, TSİ 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

KENAN KARAMAN ÇIKTI, HALİL DERVİŞOĞLU GİRDİ

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 8 Ekim’de Norveç ve 11 Ekim’de Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım’ın aday kadrosuna takviye yapıldı.

Beşiktaş’ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan milli futbolcu Kenan Karamanın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.