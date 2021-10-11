Türkiye şansını sürdürmek için Letonya karşısında

Kaderimizin diğer maçlara bağlı olduğu Dünya Kupası yolunda bu akşam Letonya ile karşılaşacağız. A Milli Takımımız 6 maçtır yenemediği rakibini bu kez Riga'da yenmek zorunda.

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2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi son viraja girilirken A Milli Takım, bugün Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. Kasım ayındaki maçlar öncesi grupta 3. sırada yer alan Ay-Yıldızlı ekibin kazanmaktan başka çaresi yok. Son 3 maçını kazanıp Hollanda ile Norveç'in puan kaybını bekleyecek olan millilere 3 galibiyet bile yetmeyebilir. Matematiksel olarak varolan şansını sürdürmek isteyen Ay-Yıldızlı ekibin Riga'daki zorlu sınavı saat 21.45'te başlayacak.

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2021’DEKİ 14. SINAV

Stefan Kuntz'un teknik direktörlüğünde yeni sayfa açan Milliler, Norveç'e karşı alınan 1-1'lik beraberlikle kötü istatistiğini sürdürdü. Türkiye, son 5 maçında sadece 1 kez kazandı. O da grubun en zayıf ekibi Cebelitarık'a karşı alınan 3-0'lık galibiyet. Letonya da son 5 maçında sadece bir tek Cebelitarık'ı yenebildi. 2021'de 14. maçına çıkan Ay-Yıldızlı ekip, 13 maçta 5 galibiyet elde ederken 4 kez berabere kaldı ve 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

TANDEM DEĞİŞİYOR

Norveç maçına göre ilk 11'de bazı değişikliklerin olması bekleniyor. Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması ve Çağlar Söyüncü'nün cezasının bitmesi nedeniyle Kuntz, ilk hamleyi savunmaya yapacak. Çağlar ile Merih stoper ikilisi olarak oynayacak. Norveç karşısında sürpriz bir şekilde sol bekte forma giyen Caner'in yerine Mert Müldür tercihi olabilir. Savunmanın önündeki ikilinin ise Berkan ile Berat'tan oluşması bekleniyor

LETONYA TEHLİKESİ

Türkiye, Letonya'yı 6 maçtır yenemiyor. Rakibine 2 kez yenilen Ay-Yıldızlılar, 4 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. A Milli Takımımız, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik skorla elde etti.

MUHTEMEL 11’LER

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordius, Dubra, Jurkovskis, Zjusins, Emsis, Kigurs, Jaunzems, Cigaiiks, Ukdrikis

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner (Mert), Berat, Berkan, Yusuf, Cengiz, Kerem, Burak

Saat: 21.45

Stat: Daugava

Hakem: Andreas Ekberg