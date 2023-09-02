Türkiye, UEFA elemelerinde büyük başarı elde etti!

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde Türk takımlarından büyük başarı: 24 maçta 20 galibiyet! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın etkileyici performanslarıyla Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 9. basamağa tırmandı.

Sozcu.com.tr

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UEFA’nın 3 kulüp organizasyonında elemeler tamamlandı ve gruplar belirlendi. Türkiye; Kupa 1 ve Kupa 3'te elemelerin en başarılı ülkesi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; 24 maçta 20 galibiyet, 2 berarberlik, 2 yenilgi aldı. Aslan, 5 galibiyet 1 beraberlik; Kanarya ve Kartal 6'şar galibiyet; Mavi Şimşekler ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi ile elemeleri noktaladı.

Bu; Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasında 13. sıradan 9. basamağa yükselmesini sağladı.

Kim ne kadar katkı yaptı?

TAKIM PUAN Galatasaray 9.5 Fenerbahçe 6.0 Beşiktaş 6.0 Adana Demir 3.5

2 AYDA 4 ÜLKEYİ GEÇTİK

Avrupa’daki eleme maçları sonrası elenen tek Türk takımı, Kupa 3 play-off'unda Genk'e penaltılarla boyun eğen Adana Demirspor oldu.

Üç büyükler ile yola devam eden, UEFA ülke sıralamasındaki puanını 26.600'dan 32.850'ye çıkaran Türkiye; Sırbistan, İsviçre, Avusturya ve İskoçya'yı geride bıraktı. UEFA organizasyonlarında grup aşaması öncesi en fazla puan toplayan ülke de Türkiye oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının ardından gruplara da kaldığı için ekstra puanlar kazandırdı: 9.5.

En fazla puan toplayanlar

ÜLKE PUAN Türkiye 25.0 İspanya 20.5 Belçika 20.0