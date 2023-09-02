Türkiye, UEFA elemelerinde büyük başarı elde etti!
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde Türk takımlarından büyük başarı: 24 maçta 20 galibiyet! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın etkileyici performanslarıyla Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 9. basamağa tırmandı.
UEFA’nın 3 kulüp organizasyonında elemeler tamamlandı ve gruplar belirlendi. Türkiye; Kupa 1 ve Kupa 3'te elemelerin en başarılı ülkesi oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; 24 maçta 20 galibiyet, 2 berarberlik, 2 yenilgi aldı. Aslan, 5 galibiyet 1 beraberlik; Kanarya ve Kartal 6'şar galibiyet; Mavi Şimşekler ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi ile elemeleri noktaladı.
Bu; Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasında 13. sıradan 9. basamağa yükselmesini sağladı.
Kim ne kadar katkı yaptı?
|TAKIM
|PUAN
|Galatasaray
|9.5
|Fenerbahçe
|6.0
|Beşiktaş
|6.0
|Adana Demir
|3.5
2 AYDA 4 ÜLKEYİ GEÇTİK
Avrupa’daki eleme maçları sonrası elenen tek Türk takımı, Kupa 3 play-off'unda Genk'e penaltılarla boyun eğen Adana Demirspor oldu.
Üç büyükler ile yola devam eden, UEFA ülke sıralamasındaki puanını 26.600'dan 32.850'ye çıkaran Türkiye; Sırbistan, İsviçre, Avusturya ve İskoçya'yı geride bıraktı. UEFA organizasyonlarında grup aşaması öncesi en fazla puan toplayan ülke de Türkiye oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının ardından gruplara da kaldığı için ekstra puanlar kazandırdı: 9.5.
En fazla puan toplayanlar
|ÜLKE
|PUAN
|Türkiye
|25.0
|İspanya
|20.5
|Belçika
|20.0