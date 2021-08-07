Türkiye, UEFA sıralamasında ateşle oynuyor! Vay halimize…

Sezona 18’inci başlayıp 17’nci sıraya çıktık ama yolumuz çok uzun. Kupalarda gruplara 5 takımla devam edersek 13’üncülüğe çıkma ihtimalimiz var. Aksi halde ilk 20 dışında kalıp kâbus yaşayabiliriz.

MESUT YİLDİRİM

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Bir Avrupa maçı haftası daha geride kaldı ve takımlarımız yine bizi hesap kitap yapmaya zorladı. UEFA ülke sıralamasında geçen sezonu 30.100 puanla 13. sırada tamamlayan Türkiye, hesaplama prosedüründe son beş yılın baz alınması nedeniyle 2016-17 sezonundaki 9.700 puanı, 2022-23 sezonun hesaplamasında kaybetti. Söz konusu sezon, Türkiye'nin son 9 yıldaki en yüksek puanına denk geliyordu.

İLK HEDEF 11. SIRA

Türkiye, ön elemelerdeki performansla birlikte bu sezon şimdilik 1.600 puanda. 2017-18 sezonundan başlayacak yeni sezon hesaplamasında Türkiye'nin güncel puanı ise 22.000. Sezona 18. sırada başlayıp 17. sıraya çıktık. Ancak bu yetmiyor. Şampiyonlar Ligi gruplarına ilk 10 sıradaki ülke direkt takım gönderebiliyor. 11. sıradaki ülke ise üstündeki ülkelerden katılım hakkı artarsa gruplara takım gönderebiliyor. Hatırlanacağı gibi bu sezonun Süper Lig şampiyonu, 2022-23 sezonunda ön eleme oynayacak.

20. SIRA 4 TAKIM DEMEK

Her şeye rağmen minik bir de avantajımız var. 14-22 sıra arasında takımları fire vermeyen tek ülkeyiz. Takımlarımız, ön elemeleri aşıp gruplara kalırsa, gruplarda alınacak iyi sonuçlarla yeniden 13. basamağa tırmanma ihtimalimiz var. Yine de kritik eşiğin 11. sıra olduğu unutulmamalı. Ayrıca ilk 20 dışında kalırsak Avrupa kupalarına 5 değil 4 takım göndermek zorunda kalacağız; ki bunların da üçü Konferans Ligi'ne gidecek.