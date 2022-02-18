Türkiye, UEFA sıralamasında düştükçe düşüyor! Takım azalacak

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 16. sıraya geriledi. Eğer ilk 15 içine giremezsek Avrupa kupalarına göndereceğimiz takım sayısı 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o takım play-off oynayacak.

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Türk futbolunun son yıllardaki Avrupa başarısızlığı, gelecek yıllarda daha büyük sorunlara yer açabilir. Beşiktaş, Sivasspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile başladığımız sezonda Avrupa’da yoluna sadece iki takım devam ediyor.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turunda ilk maçını kaybedip form durumuyla da turu zora soktu. Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunu bekliyor. Sarı-kırmızılı takım, play-off turundan sonra oynanacak son 16 turunda maçlara çıkacak.

16. SIRAYA GERİLEDİK

26.900 puana sahip olan Türkiye şu anda 16. sırada. 17. sıradaki Çekya 26.800 ve 18. sıradaki Yunanistan’ın 26.700 puanı buluyor.

15. sırada ise Avrupa’daki yoluna 3 takımıyla devam eden 26.975 puanlı Danimarka yer alıyor.

Eğer temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag’a elenmesi halinde sıralamadaki düşüşümüz devam edecek.

15 DIŞINDA KALIRSAK…

Sezona 13. sırada başlayan ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım şansı başka ülke ve takımların eline kalan Türkiye, 16. sırada. Bir dönem 19. sıraya kadar gerilediğimiz listede, ilk 15’e girilmemesi halinde takım sayımız 5’ten 4’e düşecek.

Şampiyonlar Ligi’ne gönderdiğimiz takım sayısı 2’den 1 düşecek. Katılan tek takım da play-off oynamak zorunda kalacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Türk temsilcisi olmayacak. Diğer 3 takım UEFA Konferans Ligi’ne katılacak. Eğer Türkiye 18’e kadar gerilerse, Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne 2. Ön Eleme Turu’ndan itibaren katılabilecek.

Sonuç olarak Türkiye bu sezon 15. sıraya yükselemez ve yerini koruyamazsa; 2023-2024 sezonunda takım sayımız azalacak ve Şampiyonlar Ligi’ne tek takım gidecek.

UEFA SIRALAMASINDA SON DURUM