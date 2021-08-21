Türkiye Ukrayna maçında korkutan an! Başhakem Ksenija Jurkovic devam edemedi…

A Milli Kadınlar Voleybol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda oynadığı Ukrayna maçında ikinci sette durum 13-13'ken mücadelenin başhakemi Ksenija Jurkovic fenalaştı. Milli oyuncularımız doktorların müdahalesini endişeli gözlerle izledi.

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A Milli Kadınlar Voleybol Takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda gruplarda oynadığı Ukrayna maçında korku dolu anlar yaşandı. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası ikinci maçında Ukrayna’yı 3-0 mağlup etti.

KORKU DOLU BAKIŞLARLA İZLEDİLER

İkinci seti devam eden karşılaşmada başhakem Ksenjia Jurkovic’in fenalaşması yürekleri ağza getirdi. Oyun bir anda durdu ve doktorlar hakemin yanına koştu. Jurkovic’e müdahale yapıldı. Bu sırada hem Ukrayna takımı hem de milli voleybolcularımız yaşananları endişeli gözlerle izledi. Maça bir süre ara verildi ancak Başhakem Ksenjia Jurkovic maça devam edemedi ve alkışlarla kenara geldi.

Karşılaşmanın baş hakemi Ksenija Jurkovic geçirdiği rahatsızlık nedeniyle alkışlarla kenara geliyor. Karşılaşmanın kalan kısmını Sabine Witte yönetecek. pic.twitter.com/mep5vQuodF — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 20, 2021

Milli takımımızın sağlık ekibi de hakemin yanında yer aldı. Hırvat hakemin yerini yardımcı hakem Sabine Witte aldı ve maça kaldığı yerden devam edildi.