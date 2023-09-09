Türkiye ve İsviçre depremzedeler için ‘Replay’ maçında centilmenlik örneği sergiledi

Depremzedeler için oynanan 'Replay' maçında EURO 2008 efsaneleri Türkiye ve İsviçre, centilmenlikle karşı karşıya geldi.

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2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2008) efsaneleri, depremzedeler için Lozan’da karşı karşıya geldi. Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Türkiye, Semih Şentürk ve Volkan Demirel’in golleriyle İsviçre ile 2-2 berabere kaldı.

FATİH TERİM İLK 11’İ UNUTTU

Maç sonrası iki takım oyuncuları, formalarını değiştirerek centilmenlik örneği sergiledi. Futbolun birleştirici gücünü vurgulayan organizasyon, depremzedeler için toplanacak yardımlarla toplumsal bir sorumluluk da üstlendi.

Maç öncesi milli takımın soyunma odasında eğlenceli anlar yaşandı. Fatih Terim, ilk 11’i açıklamayı unutunca, Nihat Kahveci yardımcı oldu.

Volkan Demirel ise karşılaşmada forvet oynayarak şaşırttı. Demirel kazanılan penaltı atışında topu ağlara yollayan isim oldu ve maçı 2-2’ye getirdi.

FATİM TERİM: 2008 OLMASI GEREKEN BİR ŞEYDİ…

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı: “Tabii ki anlamlı bir gün. Mimarlarından biriyim ben de. Önce futbolcularım, sonra rahmetli Hasan Doğan. Büyük bir iş yaptık, turnuvanın en iyi takımlarından biri seçildik. Kaybettiğimiz Almanya maçında da en iyi oyunumuzu oynayarak 3. olduk ama gruptan çıkmak önemliydi. Geri dönüşler… Sonuç itibarıyla 2008 olması gereken bir şeydi aslında. Biz önemli bir milletiz, bizim çok önemli potansiyelimiz var. Büyük turnuvalarda olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları…”